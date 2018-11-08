وزير التعليم العالى: أكثر من 600 عارض يشاركون بمعرض القاهرة للابتكار

محمد محسوب - مروة حسونة - منة الله حمدى

قال الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي، إن معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار يشارك به أكثر من 600 عارض ومبتكر بالإضافة إلى عشرات الجهات التنموية بمصر.

وأضاف عبد الغفار خلال افتتاح المعرض، أن تنظيم مثل هذه المعارض يدل علي رعاية الدولة للمبتكرين من الشباب، مشددا على أهمية دعم الابتكار في مصر وتسويق المنتجات الابتكارية.

وشدد على ضرورة أن يكون مؤتمر القاهرة للابتكار عالميا وأن يوضع على الأجندة الدولية للابتكار، مضيفا "هذا حلمى الشخصى لهذا المعرض لكى تطبق الابتكارات وتنفذ سريعاً".

وأكد أن أكاديمية البحث العلمي لها دور ومجهود كبير فى دعم الابتكار فى مصر، موضحا أن أكثر من 5 آلاف زائر يترددون عليه للاستفادة منه موجها الشكر لكل وسائل الإعلام والرعاة.