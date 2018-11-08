وزير التجارة يفتتح الدورة العاشرة لمعرض ICS للسيراميك والأدوات الصحية

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن مصر تمتلك كافة الإمكانات التى تؤهلها لتكون مركزا إقليميا ودوليا لصناعة المعارض والمؤتمرات، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا جذب العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية لإقامتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم لفعاليات الدورة العاشرة لمعرض ICS للسيراميك والأدوات الصحية والذى تنظمه الهيئة العامة لتنمية الصادرات والمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية "المنارة" وقد شارك فعاليات الافتتاح جمعة مبارك الجنيبى سفير الامارات بالقاهرة وبيترو تومباتشينى المستشار التجارى للسفارة الإيطالية بالقاهرة.

وقال الوزير إن المعرض يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الجارى على مساحة 20 الف متر مربع ويشارك به 150 شركة منها 45 شركة اجنبية تمثل دول اسبانيا وإيطاليا والصين والبرتغال، لافتا أن المعرض يعقد على مدار 4 أيام حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين به 82 الف زائر.

وأضاف أن وفود 22 دولة تشارك بفعاليات المعرض لأبرام التعاقدات التسويقية والتصديرية، لافتا إلى أن إيطاليا تشارك بالمعرض بوفد كبير من مستوردى السيراميك والأدوات الصحية.

وأشار إلى أن مصر تمثل الوجهة الأمثل لتنظيم فعاليات المعرض بقارة افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط باعتبارها محور تجارى إقليمى وعالمى متميز، لافتا الى ان معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومى وبيئة الاستثمار المناسبة فى مصر ساهمت فى نجاح المعرض فى دوراته التسع السابقة.

ولفت نصار أن مصر تعد محور صناعى هام بالمنطقة خاصة فى مجالات صناعة السيراميك والأدوات الصحية، مشيراً إلى أن مصر تعد بوابة موثوقة وآمنة لنفاذ الصادرات العالمية لأسواق منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وقارة أفريقيا.

وأضاف ان المعرض يسهم فى خلق قنوات جديدة للتسويق والتوزيع بالسوقين المحلى والعالمى فى مجال السيراميك والأدوات الصحية، كما يسهم فى تدشين مشروعات صناعية هادفة للتصدير وبناء وعى بالماركات العالمية المتميزة فى هذا القطاع، مشيراً إلى أن المعرض يستضيف هذا العام أكبر تجمع دولى لمصممى ومصنعى السيراميك والأدوات الصحية.

وأوضح نصار ان المعرض يعكس الدور المحورى لصناعة السيراميك فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرى، لافتا إلى أن المعرض يسهم أيضا فى خلق بيئة ملائمة للتواصل الفعال بين مصنعى وموزعى السيراميك والأدوات الصحية فى المنطقة.