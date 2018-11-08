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وزير التجارة والصناعة يصل القاهرة عقب حضور ملتقى الأعمال المصرى الكويتى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:38 ص
وزير التجارة والصناعة يصل القاهرة عقب حضور ملتقى الأعمال المصرى الكويتى مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قادما من الكويت، عقب زيارة استغرقت 3 أيام شارك خلالها في ملتقى التعاون المصري الكويتي "ملتقى الأشقاء"، وكذا الاجتماع الثالث لمجلس التعاون المصري الكويتي.

 وأكد المهندس عمرو نصار خلال فعاليات ملتقى التعاون المصري الكويتي أن العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والكويت تمثل أساسا راسخا للعلاقات القائمة على الإخوة والصداقة ورعاية المصالح المشتركة في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت نموا كبيراً على مدار التاريخ، خاصةً في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على التنسيق والتشاور، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على العلاقات الاقتصادية وتطور التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وقال الوزير، إن السنوات الخمس الماضية قد شهدت تبادل لزيارات رسمية رفيعة المستوى بين القيادات السياسية بالبلدين، توجت بزيارات رئاسية وأميرية، مشيراً إلى أن تلك الزيارات لعبت دوراً محورياً في تعزيز مستوى العلاقات المشتركة بين مصر والكويت والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

 

 
 

 

 


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