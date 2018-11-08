وزير الاتصالات: الفوز بعضوية الاتحاد الدولى للاتصالات يؤكد مكانة مصر فى قطاع التكنولوجيا

كتب - كريم كشك

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدول للاتصالات يؤكد ويكرس مكانة مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

وأكد طلعت، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" والمذاع فضائية "dmc"، أن مصر فازت بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات عن قارة أفريقيا، للفترة من 2019 حتى 2022، نتيجةً تصويت نسبة كبيرة من الدول الاعضاء بالاتحاد لانضمامها له، ولثقتهم بقدرة مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنها دولة رائدة به، وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد فى الانتخابات التى جرت خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولى للاتصالات بدبى.

وتابع وزير الاتصالات، "كل هذا يدل على أن مصر محل ثقة ورائدة وسابقة"، مشيرا إلى أن 4 آلاف ممثل حكومي سيحضرون أول اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات عن إفريقيا بشرم الشيخ، فى أكتوبر من العام المقبل لأول مرة خارج جنيف".