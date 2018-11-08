video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الاتصالات: الفوز بعضوية الاتحاد الدولى للاتصالات يؤكد مكانة مصر فى قطاع التكنولوجيا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:02 ص
وزير الاتصالات: الفوز بعضوية الاتحاد الدولى للاتصالات يؤكد مكانة مصر فى قطاع التكنولوجيا المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتب - كريم كشك
إضافة تعليق

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدول للاتصالات يؤكد ويكرس مكانة مصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.

وأكد طلعت، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" والمذاع فضائية "dmc"، أن مصر فازت بعضوية المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات عن قارة أفريقيا، للفترة من 2019 حتى 2022، نتيجةً تصويت نسبة كبيرة من الدول الاعضاء بالاتحاد لانضمامها له، ولثقتهم بقدرة مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنها دولة رائدة به، وذلك بعد إعادة انتخابها لعضوية مجلس الاتحاد فى الانتخابات التى جرت خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولى للاتصالات بدبى.

وتابع وزير الاتصالات،  "كل هذا يدل على أن مصر محل ثقة ورائدة وسابقة"، مشيرا إلى أن 4 آلاف ممثل حكومي سيحضرون أول اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات عن إفريقيا بشرم الشيخ، فى أكتوبر من العام المقبل لأول مرة خارج جنيف".

 


إضافة تعليق

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

المهندس عمرو طلعت

المجلس الإدارى للاتحاد الدولى للاتصالات

قارة أفريقيا




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة