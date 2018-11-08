وزير الأوقاف يلقى كلمة فى افتتاح اجتماع الاتحادات العربية النوعية

كتب إسماعيل رفعت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الأوقاف العربية، فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح اجتماع الاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الذى انعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر اليوم الخميس، أن تفعيل دور هذه الاتحادات ولا سيما الاقتصادية منها مسئولية وطنية وقومية، وهى أحد أهم الأذرع الناعمة لتفعيل العمل العربي المشترك.

وأضاف الوزير، أن وحدة اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح والهموم والتحديات المشتركة تجعل هذا التعاون من واجبات الوقت ومن أولوياته.

وقال الوزير: نعم نحن قادرون مجتمعين بوحدة صفنا، على أن نكون رقما محترما فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية على الساحة الدولية ، وإذا كانت بعض دولنا قادرة أن تكون شيئا كبيرًا بمفردها فكيف إذا كانت مع شقيقاتها.

واستكمل الوزير: نحن نملك المقومات وينبغى أن نملك معها الإرادة الصلبة الفولاذية، إرادة التغيير والعبور للمستقبل.

وقال الوزير: بصفتي رئيسا لاتحاد الأوقاف العربية فإننى أؤكد أننا معا يمكن أن نفعل الكثير فى تفعيل دور الوقف سواء فى خدمة المجتمع أم فى الإسهام فى دفع عجلة التنمية.

واستكمل الوزير: نحن على استعداد أن نضع كامل خبراتنا فى مجال الأوقاف وفِي مجال الدعوة في خدمة أشقائنا.

ولفت الوزير، إلى أن الأوقاف على استعداد أن تستفيد من تجاربهم فى ذلك، وأن نعمل معا فى نشر ثقافة الوقف الخيرى ، وفِى مجال الاستثمارات المشتركة لصالح تنمية الوقف وتعظيم عائد استثماره خدمة للأغراض التي أوقف من أجلها ، كما يمكن أن نتبادل الخبرات في مجال حماية الوقف والحفاظ عليه، واستحداث وقفيات جديدة، ولاسيما على المجالات الحيوية كالصحة لعلاج غير القادرين ، ومجال التعليم ودعم البحث العلمى، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية.



من جانبه قام مجلس الاتحادات العربية النوعية التخصصية بتكريم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وإهدائه درع الاتحاد تقديرا لجهوده الدعوية وجهوده فى خدمة المجتمع والعمل على تفعيل دور الوقف فى خدمة المجتمع.