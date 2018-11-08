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وزير الأوقاف: عدم الوعى بأخطار الأمن القومى العربى أدى إلى انتشار الإرهاب

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:59 ص
وزير الأوقاف: عدم الوعى بأخطار الأمن القومى العربى أدى إلى انتشار الإرهاب جانب من فاعليات اجتماع الاتحادات العربية بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عدم الوعى بأخطار الأمن القومى العربى أدى إلى انتشار الإرهاب.
 
واضاف وزير الاوقاف خلال كلمته اثناء مشاركته في الاحتماع الدوري التاسع والاربعين للاتحادات العربية أنه لن تقوم لنا قائمة بدون وحدة عربية تدعم قوتها.
 
واوضح وزير الاوقاف أن تفعيل دور الوقف مهم لخدمة الجميع، مشيرا إلى أن هناك استعداد للتعاون العربي لدعم خدمة الوقف مع الأشقاء العرب، واستحداث ضوابط الوقف من خلال نقل وتبادل الخبرات بين الدول العربية.
 
وكشف وزير الاوقاف  إلى أن الاتحاد العربي للوحدة الاقتصادية يلاقي دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، حيث أنه يتمتع برؤيه واضحة للوحدة العربية وظهر ذلك خلال كلمته في بمنتدى شباب العالم في نسختة الثانية الذى اقيم بشرم الشيخ. 
 
كما كشف وزير الأوقاف أن مناهج التعليم في اغلب الدول العربية تعتمد علي الحفظ والتلقين، حيث يعقب الحفظ والتلقين بالسمع والطاعه العمياء، والتي يعقبها تدمير العقول والأوطان بأيدي أبنائها، مشيرأ الي ان مصر تواجه الفكر بالفكر.
 
يذكر أن الاجتماع الدورى التاسع والاربعين للاتحادات العربية المتخصصة اقيم بأحد فنادق مدينة الغردقة بحضور محافظ البحر الأحمر.
 
ويأتى عقد الاجتماع الدورى للاتحادات العربية النوعية التاسع والأربعون بالغردقة باستضافة من الاتحاد العربى للتطوير والتنمية تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
 
 
 
 

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