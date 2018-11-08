وزيرة السياحة تلتقى أعضاء مجلس العموم البريطانى وكبار شركات السياحة العالمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني من مجلسى العموم واللوردات، وممثلي كبار شركات السياحة العالمية، وعدد من السياسيين البريطانيين، ورجال الأعمال من قطاع السياحة المصريين، وعدد من أعضاء الجالية المصرية فى بريطانيا، والسفيرة نرمين الظواهرى الوزير المفاوض والقائم بأعمال السفارة المصرية فى لندن.

جاء ذلك فى الليلة المصرية التى نظمتها وزارة السياحة على هامش انعقاد بورصة لندن الدولية للسياحة، حيث شارك فى حضور حفل الليلة المصرية، عدد من الشخصيات العامة منهم شيرى بلير قرينة رئيس وزراء بريطانيا السابق تونى بلير، ولاعب كرة القدم العالمى ماثيو فلامينى اللاعب السابق لفريق آرسنال وميلان، انيتا منديراتا المستشار السياحى لشبكة سي ان ان الإخبارية، جيريمي چونسي الذى يعتبر واحدا من أهم المدونين والمؤثرين فى وسائل التواصل الاجتماعى المتخصصين في السفر، ومؤسس شركة Beautiful Destinations، وممثلى وسائل الإعلام والصحافة البريطانية.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال الحفل كلمة رحبت فيها بالحضور، واستعرضت خلالها رؤية الوزارة للنهوض بقطاع السياحة المصرية، مؤكدة على أن الوزارة تحرص دائما على التعاون المستمر مع القطاع الخاص وشركات السياحة العالمية.

وخلال الحفل تم عرض فيلم ترويجي عن الأماكن السياحية في مصر.