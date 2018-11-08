وزيرة السياحة تبحث مع نظيرتها البلغارية سبل التعاون بين البلدين

كتبت آمال رسلان

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة نيكولينا أنجيلكوفا وزيرة السياحة البلغارية، لبحث سبل التعاون فى مجال السياحة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، قبل مغادرتها لندن بعد مشاركة مصر فى بورصة لندن السياحية‪WTM ‬.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، اللقاء بالترحيب بوزيرة السياحة البلغارية فى الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن الدولية للسياحة.

وأعربت وزيرة السياحة البلغارية عن رغبتها فى زيارة مصر، واتفق الجانبان على ترتيب زيارة لها على رأس وفد من كبار منظمى الرحلات فى بلغاريا إلى مصر قريبا.

وأشارت الوزيرة البلغارية إلى وجود رغبة لدى المستثمرين فى بلادها للاستثمار السياحى فى مصر، وفِى هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط على وجود العديد من فرص للاستثمار السياحى، خاصة فى منطقتى البحر الأحمر والساحل الشمالى، مؤكدة على أن الدولة المصرية تولى ملف السياحة اهتماما كبيرا.

وأشارت إلى أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق تطوير الفنادق الذى يساهم فى تطوير وتنمية القطاع الفندقى فى مصر، ويهدف إلى مساعدة الفنادق التى تواجه صعوبات عبر جذب استثمارات محلية وأجنبية.

وقد أبدت وزيرة السياحة البلغارية اهتماما بهذه الفكرة، وأشارت إلى رغبتها في إقامة كيان مماثل له في بلادها لتقديم الدعم للفنادق.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح الخطة الترويحية الجديدة للسياحة المصرية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة المصرى الذي ستطلقه الوزارة من البرلمان المصري نهاية الشهر الجارى.

وفِي نهاية اللقاء الوزيرتان تبادلتا الهدايا التذكارية وقامتا بجولة فى الجناح المصرى المشارك بالبورصة.