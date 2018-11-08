وزيرة السياحة: ارتفاع أعداد السائحين لمصر بنسبة 40% خلال 2018

كتبت: إنجى مجدى

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، إن أعداد السائحين لمصر تزايدت بنسبة 40%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، فى دفعة قوية بعد ركود طيلة سنوات فى أعقاب انتفاضات الربيع العربى.

وأضافت فى تصريحات لشبكة بلومبرج الأمريكية، اليوم الخميس، "لم نصل إلى تلك المستويات التى شهدتها البلاد فى 2010 لكننا نتوقع أن نقترب من ذلك بحلول نهاية 2018". وأوضح أن الانتعاش الذى يشهده قطاع السياحة فى مصر "حاد"، وتابعت "نحاول أن نضع الصناعة على قاعدة تنافسية بالمقارنة مع نظرائنا".

وكشفت عن أن الحكومة تخطط للإعلان عن صندوق أسهم خاص جديد لتطوير الفنادق بالإضافة إلى فرص استثمارية جديدة فى جزر البحر الأحمر. وتعتبر السياحة عاملا حاسما لاقتصاد مصر، حيث تمثل 20% من الناتج الإجمالى.