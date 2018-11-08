video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة السياحة: ارتفاع أعداد السائحين لمصر بنسبة 40% خلال 2018

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:47 ص
وزيرة السياحة: ارتفاع أعداد السائحين لمصر بنسبة 40% خلال 2018 وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، إن أعداد السائحين لمصر تزايدت بنسبة 40%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، فى دفعة قوية بعد ركود طيلة سنوات فى أعقاب انتفاضات الربيع العربى.

 

وأضافت فى تصريحات لشبكة بلومبرج الأمريكية، اليوم الخميس، "لم نصل إلى تلك المستويات التى شهدتها البلاد فى 2010 لكننا نتوقع أن نقترب من ذلك بحلول نهاية 2018".  وأوضح أن الانتعاش الذى يشهده قطاع السياحة فى مصر "حاد"، وتابعت "نحاول أن نضع الصناعة على قاعدة تنافسية بالمقارنة مع نظرائنا".

 

وكشفت عن أن الحكومة تخطط للإعلان عن صندوق أسهم خاص جديد لتطوير الفنادق بالإضافة إلى فرص استثمارية جديدة فى جزر البحر الأحمر. وتعتبر السياحة عاملا حاسما لاقتصاد مصر، حيث تمثل 20% من الناتج الإجمالى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة تلتقى أعضاء مجلس العموم البريطانى وكبار شركات السياحة العالمية

السياحة

وزيرة السياحة

الفنادق

مصر




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة