وزارة الصناعة: تقرير سنوى للرئاسة حول تطوير صناعة التمور

كتب إسلام سعيد

انطلقت فعاليات اليوم الثانى لمهرجان التمور فى واحة سيوة، حيث تم عقد 6 ندوات علمية وجلسات عمل متخصصة فى مجال التمور تستهدف النهوض بقطاع التمور وتعزيز دوره فى خدمة الاقتصاد القومى من خلال الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية وتوفير فرص العمل ، حيث استعرضت الندوات العلمية مجالات الإستراتيجيات والمشروعات وآفات النخيل وزراعة وخدمة التمور والتصنيع وما بعد الحصاد والمنتجات الثانوية من التمور والتسويق والصادرات المصرية من التمور.

وقالت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة إن هناك اهتمام خاص بالتمور من قبل الرئاسة، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة مسؤولة عن تسليم تقرير سنوى للرئاسة خاص بتطوير التمور فى مصر ومدى تطبيق الاستراتيجية التى أصدرتها الوزارة بشأن القطاع.

وأضافت أن الندوات العلمية المتخصصة المقامة فى إطار المهرجان يشارك بها نخبة من العلماء والباحثين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية فى قطاع التمور وممثلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص وخبراء دوليين فى قطاع التمور حيث تستهدف تلك الندوات تسليط الضوء على سلاسل الإمداد ومعوقات تصنيع التمور فى مصر والتعرف على أحدث الدراسات والبحوث والتقنيات فى مجال النخيل والتمور.

من جانبه أشار الدكتور أمجد القاضى مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية إلى أن الندوات العلمية المقامة على هامش المعرض ستشهد مشاركة كبيرة من عدد من الجهات والشخصيات العلمية المعنية بمجال التمور تتضمن محاضرات الدكتور عبد الله بن عبد الله، خبير قطاع التمور التونسى الدولى وممثلين للمعمل المركزى للنخيل ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ومركز البحوث الزراعية وممثلى معهد بحوث وقاية النباتات ومعهد التخطيط القومى ومحطة البحوث الزراعى بالوادى الجديد ومعهد بحوث البساتين والمركز القومى للبحوث، وكلية الهندسة جامعة عين شمس وكلية الزراعة جامعة الزقازيق والمجلس للصناعات الغذائية وممثلى القطاع الخاص.