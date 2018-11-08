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وزارة الصحة تنفى نقص الأدوية بمحافظة شمال سيناء

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:49 م
وزارة الصحة تنفى نقص الأدوية بمحافظة شمال سيناء ادوية - ارشيفية
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص شديد في الأدوية بمحافظة شمال سيناء.

 

وبالرغم من نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة في تقرير سابق له رقم (143)، إلا أنه لوحظ تداول تلك الشائعة مرة أخري، مما دفع للتواصل مجدداً مع وزارة الصحة والسكان،والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم وجود أي عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة شمال سيناء، مُشددةً على أن المنظومة الصحية بالمحافظة تسير بشكل طبيعي، وأن أرصدة الأدوية تكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر،وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

 

وأضافت الوزارة أنها ‏تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني:ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

 

 

 

 

 


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