وزارة الدفاع العراقية: لا خطر لعصابات داعش المتواجدة بسوريا على حدودنا

(أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، أنه ليس هناك خطرا يهدد الحدود العراقية السورية والداخل العراقى من عصابات (داعش) الإرهابية الموجودة فى سوريا.

وأوضح الخفاجي، فى تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية" العراقية، أن "القوات العراقية منتشرة على طول الشريط الحدودى من منطقة القائم وحتى مدينة الموصل"، لافتا إلى "تواجد عصابات داعش داخل سوريا بعمق 30 كم".

وأضاف أنه "تم بناء ساتر ترابى مجهز بكاميرات مراقبة حرارية على الحدود العراقية السورية المشتركة"، مشددا أن "عناصر تنظيم داعش لا تستطيع القيام بأى عملية إرهابية، لتواجد القوات الأمنية التابعة لقيادات الفرق الأولى والسابعة والثامنة، وقيادة عمليات الجزيرة بكثافة".

وتابع "إن هناك خططا عسكرية مشتركة فى وزارة الدفاع بالاتفاق مع الجانبين السورى والتركى لإحباط أى محاولة إرهابية".

