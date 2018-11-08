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نقابة الصيادلة تتجه لإنشاء مركز للمعلومات الدوائية بمستشفى العجوزة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:17 م
نقابة الصيادلة تتجه لإنشاء مركز للمعلومات الدوائية بمستشفى العجوزة نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أكد الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، أنه سيقدم كامل الدعم لمستشفى العجوزة لإنشاء مركز للمعلومات الدوائية، حيث إن المستشفى فى حاجة ماسة لوجود المركز الذى سيقوم برصد الآثار العكسية للمستحضرات الصيدلية والإجابة على الاستفسارات التى تخص التفاعلات الدوائية بها كما سيساهم فى تحديث وتحسين السياسات الدوائية للمستشفى ودعم اتخاذ القرار فى المجال الطبى وتوفير ملايين الجنيهات، مشيرا إلى أنه سيقدم كامل الدعم التدريبى للصيادلة بالمستشفى.
 
جاء ذلك خلال لقاء نقيب عام زيارة نقيب عام صيادلة مصر مع الدكتور رامى عادل مدير عام المستشفي العجوزة، والدكتور صالح فوزي نائب المدير، والدكتور أمل صبحي مدير الصيدلية، والدكتور يسرا صلاح، نائب مدير الصيدلية، ومدير الصيدلة الاكلينكية، والدكتورة ماجدة منصور رئيس اللجنة النقابية، والدكتور شعبان عبد المولي مدير السلامة.
 
وأضاف نقيب عام صيادلة مصر، أن المعلومات الدوائية تقوم رفع الوعى الدوائى وتقديم رعاية صحية تتميز بالجودة، كما تقوم بتوحيد المعايير وجمع المعلومات والبيانات الدوائية لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبى والمرضى.
 
 
 

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