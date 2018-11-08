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نائب الرئيس الأمريكى يزور اليابان الاثنين المقبل

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:13 م
نائب الرئيس الأمريكى يزور اليابان الاثنين المقبل نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس
طوكيو(أ ش أ)
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهدى سوجا إن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس سيقوم بزيارة إلى اليابان الأسبوع المقبل قبل توجهه إلى سنغافورة وبابوا غينيا الجديدة لحضور قمم إقليمية.

ونقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية اليوم الخميس عن سوجا قوله إنه من المقرر أن يصل بنس إلى طوكيو يوم الاثنين المقبل، ليلتقى يوم الثلاثاء رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى لمناقشة عدد من القضايا المختلفة من بينها كيفية التعامل مع كوريا الشمالية.

وأشار إلى أن اليابان تسعى إلى تعاون الولايات المتحدة فى تسوية قضية اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية فى سبعينات وثمانينات القرن الماضى والتى تعد أحد أولويات حكومة آبى.

وأوضح أن بنس سيتوجه بعد ذلك إلى سنغافورة؛ لحضور الاجتماعات السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وكذلك قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ فى بابوا غينيا الجديدة.

وأشار سوجا إلى أنه لا توجد خطط لإجراء جولة جديدة من المحادثات بين بنس ونائب رئيس الوزراء اليابانى تارو أسو بشأن التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادى خلال زيارته لليابان التى تستغرق يومين.

 


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