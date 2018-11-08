"مياه الشرب بالشرقية": تسليم محطة صرف صحى القرين المتعثرة خلال شهر

استعرض المهندس أشرف السيد رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية موقف عدد من مشروعات الصرف الصحي المتعثرة وهى محطة صرف صحي القرين والمقرر تسليمها خلال الشهر الجاري بعد الإنتهاء من أعمال الصرف في مساحة ½ كم ومحطة صرف صحي قريتي الإسدية والقطاوية والتي تقرر تسليمها ديسمبر 2018 بعد الانتهاء من استكمال أعمال التوصيل والإنشاء والمد في مسافة كيلو و 200 متر، موقف محطة صرف صحي كرديدة وأم الزين والمتوقفة عن التسليم بسبب بعض الأعمال الكهروميكانيكية والمقرر تسليمها إبريل 2018 . وكذلك محطة صرف صحي الحلمية بأبو حماد والمتعثرة بسبب مد خط 18 بوصة ومحدد الانتهاء منها ديسمبر 2018 بالإضافة إلى محطة رفع صرف صحي كفر الحمام والمتعثرة بسبب نقطة المصب محطة رفع غرب التيسير، ومحطة صرف صحي أم الزين والمتوقفة لرفع كفاءة الطلمبات والتي تقرر تسليمها إبريل 2019 . وأضاف رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال عام 2018 /2019 تقرر تطوير عدد 28 قرية بنطاق المحافظة من ضمن 150 قرية سيتم تطويرها بمحافظات الجمهورية. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والجهاز التنفيذي للمحافظة، استعرض فيه موقف المشروعات المتعثرة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة وكذلك موقف مشروعات المنح الدولية المقدمة بقيمة 2 مليار و 280 مليون جنيه لقطاع الصرف الصحي.

أكد خلال الاجتماع اللواء مهندس أشرف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه جاري تنفيذ وتطوير مشروعات صرف صحي بعدد 14 قرية وهم ( الأخميين – الجعافرة- الحجاجية القديمة – والخطارة الصغرى – الروضة- الصوالح- النمورط - الهيصمية- سوادة- منزل نعيم- بهنيا- الدميين – الرحمانية- الطويلة ) والتي توفر خدمة صرف صحي لعدد 162 ألف مواطن وبتكلفة تبلغ 74 مليون يورو والمقدمة كمنحه من مشروعات الإتحاد الأوروبي IWSPI والمقرر الانتهاء منهم بنهاية عام 2020 .

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أنه جاري تنفيذ وتطوير مشروعات بتكلفة 400 مليون جنيه كمنحة مقدمة من مشروعات البنك الدولي ISSIP والمنفذة بعدد 5 قرى ( الميساه- دبيج- منشأة كشك – الغزالي - قنتير) لخدمة عدد 51 ألف مواطن والمقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال نهاية العام الجاري .

كما يتم تنفيذ مشروعات صرف صحي بعدد 48 قرية تابعة لمراكز ( أولاد صقر – ديرب نجم – فاقوس- الإبراهيمية – ههيا – أبو كبير ) والتي تخدم 439 ألف مواطن وبتكلفة 400 مليون جنيه مقدمة كمنحه من مشروعات الميجا والمقرر الإنتهاء منهم بنهاية عام 2022 .