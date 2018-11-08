موسكو تحذر من تدهور الوضع في ليبيا مع اقتراب الانتخابات

أ ش أ

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن الوضع فى ليبيا مع اقتراب الانتخابات لا يتحسن، بل يسير نحو مزيد من التدهور والاضطراب.

وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفى، أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن "الوضع لا يتجه نحو الاستقرار"، لافتة إلى أن هناك مؤشرات على تصعيد التوتر فى ليبيا.

وأضافت : "لقد أعلن الزعماء الليبيون خلال مؤتمر باريس فى مايو الماضى عن نيتهم للعمل بوفاق تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى 10 ديسمبر لكن وللأسف هذه التصريحات لا تكاد تسندها أى خطوات عملية".

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر وصل أمس إلى العاصمة الروسية، حيث اجتمع مع وزير الدفاع الروسى سيرجي شويجو لبحث سبل تسوية الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب.

وكانت موسكو قد دعت الأطراف الليبية مرارا إلى المصالحة وتوحيد الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في البلاد.