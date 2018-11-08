video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تحذر من تدهور الوضع في ليبيا مع اقتراب الانتخابات

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:34 م
موسكو تحذر من تدهور الوضع في ليبيا مع اقتراب الانتخابات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ
إضافة تعليق

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن الوضع فى ليبيا مع اقتراب الانتخابات لا يتحسن، بل يسير نحو مزيد من التدهور والاضطراب. 
وقالت زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفى، أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن "الوضع لا يتجه نحو الاستقرار"، لافتة إلى أن هناك مؤشرات على تصعيد التوتر فى ليبيا.
وأضافت : "لقد أعلن الزعماء الليبيون خلال مؤتمر باريس فى مايو الماضى عن نيتهم للعمل بوفاق تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى 10 ديسمبر لكن وللأسف هذه التصريحات لا تكاد تسندها أى خطوات عملية".
يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر وصل أمس إلى العاصمة الروسية، حيث اجتمع مع وزير الدفاع الروسى سيرجي شويجو لبحث سبل تسوية الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب.
وكانت موسكو قد دعت الأطراف الليبية مرارا إلى المصالحة وتوحيد الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في البلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤرخ فرنسى: استغرب تصريحات ماكرون ضد روسيا ولا يمكن محاربة الإرهاب دون موسكو

اليوم.. روسيا تطلب من مجلس الأمن بحث عقوبات كوريا الشمالية

المشير خليفة حفتر يزور روسيا قبل مؤتمر دولى بشأن ليبيا

روسيا

الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

ليبيا

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة