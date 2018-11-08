موجز الساعة1.. القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء

نشر "اليوم السابع" عددا من الأخبار والتقارير المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إنشاء القوات المسلحة لتجمع حضارى نموذجى بوسط سيناء، فضلا عن متابعة آخر مستجدات استعدادات مباراة الأهلى والترجى فى نهائي أفريقيا، والانتخابات الأمريكية.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر الساعة 1 مساء

سافر إلى القدس اليوم الخميس، وفدًا كنسيًا بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للقاء الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، لبحث آخر تطورات الوضع فى مشكلة دير السلطان.

تزامناً مع الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب بشبة جزيرة سيناء، افتتحت القوات المسلحة الأسبقية الأولى لقرية " الجوفة النموذجية " والتى تعد بمثابة نواة لتجمع حضاري متكامل بوسط سيناء، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وجهاز تنمية وتعمير سيناء، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الشكر لرئيس مجلس النواب لحضوره للعام الثانى على التوالى تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، وهو تواجد يحمل سعادة للمتميزين من هؤلاء الشباب وسعادة أخرى هى ما تمثلونه من تهنئة للمتفوقين والمتفوقات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لبحث مشكلات المستثمرين السياحيين والعقاريين بمحافظة مطروح، وذلك بحضور: وزير التنمية المحلية، ونائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، ورئيس هيئة الاستثمار، وسكرتير عام محافظة مطروح.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المؤبد لـ 18 متهما بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد".

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، إن أعداد السائحين لمصر تزايدت بنسبة 40%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، فى دفعة قوية بعد ركود طيلة سنوات فى أعقاب انتفاضات الربيع العربى.

فى خطوة تاريخية تمكنت امرأتان مسلمتان من دخول الكونجرس الأمريكى بعد الفوز فى انتخابات التجديد النصفى رغم تصاعد الخطاب المعادى للمسلمين والمهاجرين فى الفترة الأخيرة.

وكان مسلح أطلق النيران على رواد ملهى ليلى يدعى "بوردر لاين بار" بمدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الترجى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، فى التاسعة مساء غد الجمعة، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.