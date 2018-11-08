منظمة الصحة العالمية تؤكد استمرار دعمها المرافق الصحية فى اليمن

جنيف (أ ش أ)

أكدت منظمة الصحة العالمية استمرارها فى دعم المرافق الصحية بمختلف مناطق اليمن استجابة للاحتياجات الصحية الأساسية نظرا لسنوات الحرب والنزاع التى أدت إلى دمار واسع النطاق ومعاناة ملايين الأشخاص خاصة.

وأوضحت المنظمة فى بيان اليوم الخميس، أن اﻟﺤﺼﻮل على اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ بات ﻣﺤﺪودا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻴﻤﻨﻴﻴﻦ وبما يؤدى إلى تدهور صحى شديد فى جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن المجتمعات الضعيفة تضطر إلى السفر لمسافات طويلة من أجل الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

ولفتت إلى أنه ونظرا للوضع الاقتصادى الهش نتيجةً للنزاع فان المرضى ليس أمامهم أى خيار سوى البقاء فى المنزل ومواجهة خطر الموت لأنهم لا يستطيعون دفع تكاليف النقل إلى أقرب مرفق صحى عامل.

وأكدت المنظمة دعمها مركز أزال الصحى بصنعاء من خلال توفير الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية ودعم العاملين الصحيين الذين لديهم حوافز مالية وهو يعد واحدا من بين 176 مرفقا صحيا تدعمهم المنظمة من أجل تعزيز النظام الصحى فى اليمن من خلال توفير الاحتياجات والخدمات الصحية الأساسية مجانا.

ولفتت المنظمة إلى أن هذا الدعم يتم تقديمه بالشراكة مع البنك الدولى وعدد آخر من المنظمات والوكالات الإنسانية.