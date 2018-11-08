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منظمة الأمن الجماعى تؤجل النظر فى منظومة الدفاع الجوى الصاروخى الموحدة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:53 ص
منظمة الأمن الجماعى تؤجل النظر فى منظومة الدفاع الجوى الصاروخى الموحدة وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أستانة (أ ش أ)
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أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعى أن مشروع إنشاء منظومة الدفاع الجوى الصاروخى الموحدة لن يُبحث فى اجتماعها فى أستانة اليوم، ولكنه سيطرح على وزراء دفاع دول المنظمة لاحقا.

وقال القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة فاليرى سيميريكوف، فى مستهل فعاليات الاجتماع فى عاصمة كازاخستان، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أن الدول الأعضاء قررت رفع هذه المسألة من جدول أعمال الاجتماع، ومواصلة العمل عليه، بعد أن فشلت فى الاتفاق بشكل نهائى حول خطة منظومة الدفاع الجوى والصاروخى الموحدة.

وأضاف سيميريكوف أن الوثائق المتعلقة ببقية بنود جدول الأعمال تم التوافق عليها وستوقع من دون مناقشة إضافية.

يذكر أن أعمال قمة بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعى بمشاركة قادة بلدان المنظمة ووزراء الخارجية والدفاع والأمن، انطلقت اليوم فى العاصمة الكازاخستانية أستانة. وتضم المنظمة 6 دول، هى: روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، طاجيكستان، أرمينيا، وقرغيزيا.

 


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