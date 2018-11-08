مميش: قناة السويس الممر الملاحى الأكثر أمانا والأقل تكلفة فى العالم

كتبت- هبة حسام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن قناة السويس ستظل هى الممر الملاحى الأكثر أماناً والأقل تكلفة على مستوى العالم، ولا خوف عليها من الطرق البديلة، وذلك بفضل كونها تنتهج سياسات تسويقية مرنة ساعدت على اجتذاب كثير من السفن العملاقة والخطوط الملاحية العالمية.

وأكد الفريق فى بيان له، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى متابع لما يجرى فى المنطقة وتطورات العمل، ووجه تعليمات بتصنيع 100 مركب صيد بعد الانتهاء من 12 مركب تم تصنيعها وتشغيلها فى البحر الأحمر، وذلك للحفاظ على مهنة الصيد وتوفير فرص عمل لأبناء هذه المهنة وزيادة الثروة السمكية والقضاء على الهجرة غير الشرعية

وأشار مميش فى بيانه، إلى تجهيز الممر الملاحى بأحدث العلامات والشمندورات الملاحية ووسائل تأمين السفن، موضحاً أن العمل يجرى فى المنطقة على قدم وساق من أجل إنجاز هذا المشروع الذى يعتبر قاطرة التنمية وأمل مصر ،حيث تم الانتهاء من مباحثات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد على مساحة 5 كيلو متر مربع، وذلك لتكون مركزا محوريا للروس للتصدير للأسواق المحلية والدولية، وذلك لانخفاض تكلفة النقل.

وتابع قائلاً: "هذا بالإضافة إلى المشروعات الموجودة حالياً بالمنطقة وعددها 146 مشروع، منهم مستثمرين كبار محليين كالسويدة وأبو العينين وفريد خميس ودوليين مثل البافارية الألمانية فى شرق بورسعيد"، علاوة على، انه تم البدء فى التعاقد على تشغيل الأرصفة الجديدة مع شركة" سيسكو ترانس "وتم التعاقد مع شركة تويوتا لإنشاء مركز لتوزيع السيارات فى إفريقيا.

وأضاف: "حاليا ننهى المفاوضات مع PSA و CMA للعمل فى شرق بورسعيد وذلك لأهمية هاتان الشركتان، مما يعمل على استقدام الخطوط الملاحية العالمية، ومن ثم عبور عدد إضافى من السفن العالمية فى قناة السويس، مما يساهم فى رفع إيرادات القناة والدخل القومى".

كما أكد الفريق على أهمية هذه المشروعات التى ستوفر فرص عمالة كثيرة، وأن المنطقة تعمل على خلق مجتمعات متكاملة بالتوازى مع إقامة هذه المشروعات بما يساعد على الاستدامة وهو ما يتفق مع اتجاه الدولة والحكومة.