مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

كتب مدحت وهبة

تبدأ مكاتب التموين على مستوى الجمهورية اعتبارا من بعد غد السبت استقبال طلبات التظلمات من أصحاب البطاقات التى بها مشاكل فى تحديث البيانات، وذلك تيسيرا على المواطنين فى تقديم الخدمات.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر توجيها وزاريا رقم 30 لسنه 2018، أنه بشأن ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية بشأن إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين وتحديث بيانات بعض بطاقات التموين التى بها أخطاء، ﻭأنه حرصا من الوزارة على تقديم افضل الخدمات فى سهولة ويسر وبحث التظلمات لاصحاب بعض بطاقات التموين التى بها مشاكل، تقرر قبول هذه التظلمات اعتبارا من بعد غد السبت.

وسيتقدم المواطن للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص بِه ويقوم المواطن بملء جميع بيانات الأفراد المستفيدة من البطاقة التموينية الخاصة به قم يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصالا يفيد بالتسجيل وبعدها يتم تسجيل هذه الطلبات وتبويبها على الحاسب الآلى الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص .