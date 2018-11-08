مقتل العقل المدبر لهجمات بروكسل فى غارة للتحالف الدولى بسوريا

كتب أحمد علوى

قال الموقع الإخبارى الفرنسى "ميديا بارت"، إن أسامة عطار المتهم كونه أحد العقول المدبرة لهجمات باريس وبروكسل، قتل فى غارة جوية قام بها التحالف الدولى الذى يقاتل داعش فى سوريا .

وأفاد الموقع بالمعلومات نقلا عن أجهزة الاستخبارات الفرنسي ، ولم ترغب النيابة الفيدرالية البلجيكية بعد فى التعليق على المعلومات الواردة.

وقد أُلقى القبض على أسامة عطار 33عاما وهو بلجيكى من أصل مغربى وسجن فى عام 2005 فى سجن أبو غريب وبوكا فى العراق. وأُفرج عنه فى عام 2012 ثم أُعيد إلى بروكسل.

والجدير بالذكر أن عطار بعث برسالة إلى عائلته، أنكر فيها جميع التهم المنسوبة إليه فى هجمات باريس وبروكسل. ومع ذلك يبدو أنه زار أحد أبناء شقيقه فى السجن حوالى عشرين مرة. وكان ابن أخ وحيد من الإخوة البكراوى، وهو نفسه أحد الانتحاريين فى هجمات بروكسل فى 22 مارس 2016.