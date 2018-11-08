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مفاجآت الموازنة أمام لجنة الخطة بالبرلمان.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 07:46 م
مفاجآت الموازنة أمام لجنة الخطة بالبرلمان.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع
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تحت عنوان "مفاجآت الموازنة أمام لجنة الخطة بالبرلمان"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، مفاجآت الموازنة أمام لجنة الخطة بالبرلمان.. «المالية 14»: مليار جنيه متأخرات للدولة على ماسبيرو والسكة الحديد و«الغزل والنسيج».. «وكيل اللجنة»: جهات حكومية تتخطى «الأقصى للأجور» والبعض يتقاضى 400 ألف شهرياً.. «التخطيط»: لم نتسلم توصيات ختام موازنة 2016 / 2017 .. واللجنة تخاطب وزير المالية لتنفيذ توصياتها.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 


 

ـ مفاجآت الموازنة أمام لجنة الخطة بالبرلمان.. «المالية 14 »: مليار جنيه متأخرات للدولة على ماسبيرو والسكة الحديد و «الغزل والنسيج ».. «وكيل اللجنة »: جهات حكومية تتخطى «الأقصى للأجور » والبعض يتقاضى 400 ألف شهرياً.. «التخطيط »: لم نتسلم توصيات ختام موازنة 2016 / 2017 .. واللجنة تخاطب وزير المالية لتنفيذ توصياتها
 

ـ الأهلى يتحدى لاستعادة «عرش أفريقيا».. والترجى التونسى يواجه عقدة الأعوام السبعة أمام الأحمر.. أفريقيا تناديكم.. فرحونا الله يخليكم.. كارتيرون يُراهن على خبرة لاعبيه الكبار.. ويجهز سيناريوهات للتشكيل الأساسى.. والشعبانى يتسلح بالأرض والجمهور


 

ـ أسرار تنشر لأول مرة عن عملاقة الكوميديا: زينات صدقى تزوجت أحد الضباط الأحرار وجمال عبدالناصر توسط للصلح بينهما
 

ـ هانى شاكر: نقابة الموسيقيين لا تملك مواجهة هذه الظواهر.. خناقة «حمو بيكا ومجدى شطة» تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى


 

ـ مفاجآت الموازنة أمام لجنة الخطة بالبرلمان.. «المالية 14 :» مليار جنيه متأخرات للدولة على ماسبيرو والسكة الحديد و «الغزل والنسيج ».. «وكيل اللجنة »: جهات حكومية تتخطى «الأقصى للأجور » والبعض يتقاضى 400 ألف شهرياً.. «التخطيط »: لم نتسلم توصيات ختام موازنة 2016 / 2017 .. واللجنة تخاطب وزير المالية لتنفيذ توصياتها
 

ـ المؤبد ل 18 متهمًا والمشدد 15 سنة لـ41 فى "ولاية داعش الصعيد".. المحكمة تصادر المضبوطات وتلزم المتهمين بالمصاريف الجنائية


 

ـ 24 مليون عبوة لبن أطفال مدعم ل 10 % من المواليد سنوياً.. وزيرة الصحة: العبوة ب 5 جنيهات للأقل من 6 أشهر و 26 جنيها للكبار
 

ـ الإمام الأكبر لأوائل الأزهر: لا ترهنوا عقولكم لدُعاة الشر والتخريب.. رئيس مجلس النواب: العالم لن يربح حربه ضد التطرف دون الأزهر


 

ـ ليلى علوى: اعتذرت عن عدم رئاسة مهرجان القاهرة بسبب ابنى.. ولا أحب ألقاب السينما
 

ـ كواليس 70 ساعة و 32 جلسة فى منتدى شباب العالم


 

ـ القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريًا فى وسط سيناء باقتتاح قرية نموذجية
 

ـ رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "فجر ـ 1"

 

ـ انتصار السيسى تلتقى طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم.. وتؤكد: سعدت بهم
 

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الموازنة

المالية

البرلمان

ماسبيرو




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