مفاجآت الموازنة أمام لجنة الخطة بالبرلمان.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان "مفاجآت الموازنة أمام لجنة الخطة بالبرلمان"، تكشف "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، مفاجآت الموازنة أمام لجنة الخطة بالبرلمان.. «المالية 14»: مليار جنيه متأخرات للدولة على ماسبيرو والسكة الحديد و«الغزل والنسيج».. «وكيل اللجنة»: جهات حكومية تتخطى «الأقصى للأجور» والبعض يتقاضى 400 ألف شهرياً.. «التخطيط»: لم نتسلم توصيات ختام موازنة 2016 / 2017 .. واللجنة تخاطب وزير المالية لتنفيذ توصياتها.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..







ـ مفاجآت الموازنة أمام لجنة الخطة بالبرلمان.. «المالية 14 »: مليار جنيه متأخرات للدولة على ماسبيرو والسكة الحديد و «الغزل والنسيج ».. «وكيل اللجنة »: جهات حكومية تتخطى «الأقصى للأجور » والبعض يتقاضى 400 ألف شهرياً.. «التخطيط »: لم نتسلم توصيات ختام موازنة 2016 / 2017 .. واللجنة تخاطب وزير المالية لتنفيذ توصياتها



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ـ مفاجآت الموازنة أمام لجنة الخطة بالبرلمان.. «المالية 14 :» مليار جنيه متأخرات للدولة على ماسبيرو والسكة الحديد و «الغزل والنسيج ».. «وكيل اللجنة »: جهات حكومية تتخطى «الأقصى للأجور » والبعض يتقاضى 400 ألف شهرياً.. «التخطيط »: لم نتسلم توصيات ختام موازنة 2016 / 2017 .. واللجنة تخاطب وزير المالية لتنفيذ توصياتها



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