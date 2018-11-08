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مطار القاهرة يشهد انطلاق 43 رحلة إلى المدن السياحية المصرية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:29 م
مطار القاهرة يشهد انطلاق 43 رحلة إلى المدن السياحية المصرية مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، انطلاق 43 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية والمطارات المصرية سيرتهم شركة مصر للطيران وبعض الشركات الخاصة لنقل أكثر من 4 آلاف سائح ضمن الخطة التى تنفذها الشركة الوطنية مصر لدعم السياحة الداخلية للمدن المصرية.

 

وسيرت مصر للطيران 8 رحلات إلى الأقصر، و5 رحلات إلى مدينة الغردقة، و6 رحلات إلى مدينة أسوان، و17 رحلة إلى شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى كلا من مرسى علم وبرج العرب وسوهاج وأسيوط، كما سيرت بعض الشركات الخاصة 3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلتين إلى مدينة الغردقة. 

 

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.

 

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية.

 

كما أقلعت من مطار القاهرة الدولى أيضا 4 رحلات تابعة لاثنتين من الشركات الخاصة متوجهة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة بواقع رحلتين إلى كل منهما، وشهدت معظم الرحلات التى انطلقت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر.

 


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