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الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:55 م
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مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:43 م
مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم حادث موتوسيكل -ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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لقى مواطن مصرعه وأصيب آر فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالفيوم وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تلوت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مستشفى إبشواى المركزى بوصول كلا من خالد خلف بركات 18 سنة ومقيم بقرية الخواجات وتوفى عقب وصوله للمستشفى ووكريم عبد الكريم 19 سنة حاصل على دبلوم مصاب بنزيف فى البطن والمخ وتم تحويله لمستشفى الفيوم العام إدعاء انقلاب دراجة بخارية وبسؤال والد المتوفى وشقيق المصاب أكدا أن المتوفى والمصاب كانا يستقلان دراجة بخارية قيادة المصاب وانقبلت بهما وتسببت فى وفاة أحدهما وإصابة الآخر وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 15577 لسنة 2018 جنح مركز شرطة إبشواى وجارى العرض على النيابة العامة

 


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