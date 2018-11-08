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مصرع عامل بشركة بترول انهالت عليه الأتربة داخل حفرة أثناء عمله بالدقهلية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:18 م
مصرع عامل بشركة بترول انهالت عليه الأتربة داخل حفرة أثناء عمله بالدقهلية جثه-ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقي عامل بشركة بترول بناحية مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية مصرعه بعد انهيار حفرة عليه أثناء قيامه بلحام ماسورة تحت الأرض.
 
وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز الستامونى بانهيار حفرة على أحد العاملين بشركة للخدمات البترولية.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أثناء قيام المدعو "هشام ز م ٤٣عاما" عامل لحام بالشركة ومقيم كفر شكر بلحام إحدى المواسير بالخط القادم من بلطيم إلى شركة بترول أبو ماضى داخل حفرة بعمق 5 أمتار انهالت عليه الأتربة وتم استخراجه وتبين وفاته، بسؤال عمه لم يتهم أحدا، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 
 
 

 


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