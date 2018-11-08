مصرع ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط فى حادث سيارة

دمياط عبده عبد الباري

لقى المقدم حسين القندقلى رئيس قسم مكافحة الأسلحة غير المرخصة بمديرية أمن دمياط مصرعه فجر اليوم فى حادث سيارة على طريق بورسعيد - بحر البقر

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقل الجثمان إلى المستشفى .