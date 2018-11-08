الرئيسية حوادث مصرع ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط فى حادث سيارة الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:04 ص المقدم حسين القندقلى دمياط عبده عبد الباري إضافة تعليق لقى المقدم حسين القندقلى رئيس قسم مكافحة الأسلحة غير المرخصة بمديرية أمن دمياط مصرعه فجر اليوم فى حادث سيارة على طريق بورسعيد - بحر البقر وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقل الجثمان إلى المستشفى . إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. تعرف على وصايا المرور لمواجهة الشبورة على الطرق السريعة منعًا للحوادث محافظة دمياط أخبار مصر اخبار الحوادث مصرع ضابط شرطة حادث سياره "التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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