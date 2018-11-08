مستشفى حميات أسوان تحتجز 3 سودانيين بعد إصابتهم بالملاريا

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

احتجزت مستشفى حميات أسوان، 3 أشخاص يحملون الجنسية السودانية بعد إصابتهم بالملاريا، ويتلقون العلاج اللازم للمرض داخل المستشفى.

وتبين من التقارير الطبية، أن الحالة الأولى لشخص يدعى "سيد.س.ح" 32 سنة، سودانى الجنسية، وبالكشف عليه أثناء دخوله أسوان عبر ميناء السد العالى، تبين إصابته بالملاريا الخبيثة بعد تعرضه لارتفاع درجة الحرارة ورعشة وصداع.

بينما تبين أن الحالة الثانية لشخص يدعى "يوسف.ص.م" 38 سنة، سودانى الجنسية، وبالكشف عليه أثناء دخوله أسوان عبر ميناء السد العالى، تبين إصابته بالملاريا الحميدة، بعد تعرضه لارتفاع درجة الحرارة ورعشة وصداع.

أما الحالة الثالثة لشخص يدعى "شرف الدين.ا.ا" 54 سنة، سودانى الجنسية، وصل إلى أسوان عبر منفذ قسطل البرى، وتعرض لارتفاع درجة الحرارة وصداع، وبالكشف عليه تبين إصابته بالملاريا الخبيثة.

وتم حجز الحالات الثلاثة داخل مستشفى حميات أسوان لتلقى العلاج اللازم، وشهدت الحالتين الأولى والثانية استقرار بعد تلقى العلاج بينما خرجت الحالة الثالثة من المستشفى بعد تعافيها من الإصابة.