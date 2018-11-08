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مسئولة أممية فى العراق: عملية إعادة إعمار الموصل ستستغرق جيلاً على الأقل

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:04 ص
مسئولة أممية فى العراق: عملية إعادة إعمار الموصل ستستغرق جيلاً على الأقل الدمار فى الموصل
وكالات الأنباء
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أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق مارتا رويداس، أن عملية إعادة إعمار الموصل ستستغرق جيلاً على الأقل، نظراً لحجم الدمار الذى نجم عن المعارك العسكرية لتحرير المدينة من تنظيم "داعش" الإرهابى .

وأوضحت رويداس، فى تصريحٍ لها حول الجهود الأممية بالتعاون مع الحكومة العراقية لجعل المدينة ملائمة لاستقبال عودة النازحين داخلياً، أن الوضع فى شرق الموصل يختلف عن نظيره عبر النهر، فى غرب الموصل، فشرق الموصل أقل تضرراً بكثير من غرب الموصل .

وأضافت هناك عدداً من المشاريع التى تعمل الأمم المتحدة عليها بالفعل، منها تجديد عدد من محطات معالجة المياه وشبكات الصرف الصحى والكهرباء، وإعادة إنشاء مجموعة من المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية، وحتى مراكز الشرطة ومرافق البنية التحتية العامة .

وقالت المسؤولة الأممية : إن هزيمة داعش، مصحوبة ببرامج الاستقرار التى تدعمها الأمم المتحدة مثل المشاريع فى الموصل، قد أسهمت فى عودة ملايين النازحين داخلياً إلى ديارهم ليس فقط فى الموصل، ولكن فى العديد من المناطق الأخرى .


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