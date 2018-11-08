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مرشحو الانتخابات الطلابية يبدأون اليوم الدعاية الانتخابية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:00 ص
مرشحو الانتخابات الطلابية يبدأون اليوم الدعاية الانتخابية انتخابات طلابية - أرشيفية
كتب - وائل ربيعى
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تنطلق الدعاية الانتخابية للانتخابات الطلابية بالجامعات، اليوم الخميس، وتستمر لمدة يوم واحد على أن تنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات الطلابية التى يختار فيها الطلاب ممثليهم بلجان الاتحاد بالكليات يوم الأحد المقبل.

 

من جانبه، أكد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية بالجامعات، أن عملية الدعاية بالانتخابات الطلابية تنطلق صباح اليوم الخميس وتستمر لمدة يوم واحد، على أن يتم إجراء الجولة الأولى من الانتخابات باختيار أعضاء اللجان باتحادات الكليات يوم الأحد المقبل.

 

وأضاف عبد اللطيف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أى تجاوزات أو محاولات لعدم تنفيذ قرارات اللجنة على مستوى الجامعات سيتم مواجهته بشدة، موضحًا أن الدعاية الانتخابية ستكون بعيدة كل البعد عن أى نشاط حزبى أو سياسى داخل الجامعات، مؤكدًا أن النشاط الحزبى والسياسى يكون خارج أسوار الحرم الجامعى ولن يسمح به خلال الانتخابات الطلابية التى تجرى أعمالها حاليًا بمختلف الجامعات.


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الدعاية الانتخابية

الانتخابات الطلابية

الجامعات




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