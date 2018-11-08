مدير محطة الكريمات الشمسية: توفير 10 آلاف طن وقود سنويا لتوليد 20 ميجا وات

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس عبد ربه السيد رئيس قطاع محطة الكريمات الشمسية، أن المحطة توفر سنويا ملايين الجنيهات، التى تمثل تكلفة 10 الآف طن وقود سنويا المستخدم فى توليد الكهرباء من للتوربينات بقدرة 20 ميجا وات.



وأوضح عبد ربه ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن محطة الكريمات الشمسية تعمل بقدرة 20 ميجا وات و تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية فى العالم، موضحا أن هذه المحطة لا تعمل بنظام التخزين ولكنها تستخدم نوع معين من الزيوت أمريكية الصنع يوضع مرة واحدة فى عمر المحطة و تقوم بتسخين البخار الناتج عن التوربينة الغازية حتى درجة حرارة 393 درجة لتوليد الكهرباء منها.



وأشار عبد ربه، إلى أن محطة الكريمات تضم وحدتين لتوليد الكهرباء بقدرة 120 ميجا وات، مشيرا إلى أن هناك وحدة بخارية بقدرة 40 ميجا وات والغازية بقدرة 80 ميجا وات.



وتابع عبد ربه، أن محطة الكريمات الشمسية تعد الثالثة على الشرق الأوسط التى تستخدم تكنولوجيا التسخين الشمسى الذى يعد النظام الأحدث على مستوى العالم.



جولة فى محطة الكريمات (1)



جولة فى محطة الكريمات (2)



جولة فى محطة الكريمات (3)



جولة فى محطة الكريمات (4)



جولة فى محطة الكريمات (5)



جولة فى محطة الكريمات (6)



جولة فى محطة الكريمات (7)



جولة فى محطة الكريمات (8)



جولة فى محطة الكريمات (9)



جولة فى محطة الكريمات (10)