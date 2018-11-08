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مدير تعليم سنورس بالفيوم لا صحة لواقعة العثور على كلبة وصغارها بمدرسة ثانوية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:38 م
مدير تعليم سنورس بالفيوم لا صحة لواقعة العثور على كلبة وصغارها بمدرسة ثانوية محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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قال محمود هيبة، مدير إدارة سنورس التعليمية بالفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه لا صحة لما تداول على مواقع التواصل الاجتماعى عن العثور على كلبة وصغارها بعدما وضعتهم داخل مقعد مدرسى بمدرسة الشهيد أحمد عبد العاطى الثانوية.

 

وقال مدير الإدارة إنه لم يتم العثور على أية كلاب بالمدرسة وإن هذه المدرسة تحديدا تشهد انضباط ونظافة مستمرة وكان من بينها طلابها أحد الـ10 الأوائل على الجمهورية خلال العام الماضى وأنه لا توجد أية واقعة مشابهة بأى مدرسة من مدارس الإدارة ولفت إلى أنه يطالب بتحرى المصداقية فيما ينشر من صور على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

 


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