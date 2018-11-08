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محافظ كفر الشيخ: وضع محطة قطار الملك فؤاد الأثرية لا يليق ولجنة لتطويرها

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:00 م
محافظ كفر الشيخ: وضع محطة قطار الملك فؤاد الأثرية لا يليق ولجنة لتطويرها جانب من الجولة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة من التخطيط العمراني، والتنسيق الحضاري، والتفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية بديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وممثلين عن السكة الحديد والآثار، لوضع الدراسة اللازمة لتطوير منطقة محطة قطار الملك فؤاد الأثرية وإعادة الوجه الحضارى والتاريخى لها، ومراجعة ما إذا كان تم تشكيل لجنة لنفس الغرض من قبل لدراسة تطوير محطة الملك فؤاد على أن يتم تشكيلها من جديد.

جاء ذلك خلال قيادته لحملة نظافة وتجميل شاملة بمنشأة فؤاد البحرية، لإستعادة الوجه الحضاري والتاريخى لمحطة الملك فؤاد الأثرية والخاصة بقصر الملك فؤاد والذى تم إنشاؤه في عهد محمد سعيد باشا والى مصر وانتقلت ملكيته إلى الأمير محمد عبد الحليم باشا عام 1861م، وكانت محافظة كفرالشيخ في هذا الوقت جزءًا من محافظة الغربية تحت مسمى "مديرية الفؤادية" نسبة إلى الملك فؤاد الذي زارها أكثر من مرة، بحضور المهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس هشام فتحى، مدير إدارة النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وعلى جانب آخر، استقبل أهالى منشأة فؤاد البحرية محافظ كفرالشيخ، بهتافات حب، خلال قيادته لحملة نظافة وتجميل شاملة بمنشأة فؤاد البحرية، واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى أهالي منطقة محطة الملك فؤاد وحى الزهراء حول تطوير المنطقة ورصف الشارع المؤدى إلى المحطة الأثرية بالإضافة الى مناقشة عدد من مقترحات المواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، ان هذا الوضع لا يليق بمكانة محطة الملك فؤاد الأثرية، مكلفاً بتحسين مستوى النظافة والإضاءة، وسرعة توصيل المرافق وبخاصةً الغاز الطبيعي لرصف الشارع المؤدى لمحطة قطار الملك فؤاد الأثرية بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ والإدارة العامة للنظافة والتجميل وشركة توصيل الغاز.

كلف "المحافظ" بوضع صناديق للقمامة بمنطقة محطة قطار الملك فؤاد الأثرية للحفاظ على مستوى النظافة، مناشداً الأهالي بوضع القمامة بالصناديق المخصصة لها وتجنب وضع أي مخلفات خارج هذه الصناديق مع تطبيق الغرامة ضد من يخالف ذلك للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مع رفع المخلفات يومياً للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري لمحطة قطار الملك فؤاد الأثرية.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بمخاطبة وزير الآثار لعمل الترميمات اللازمة واللائقة بمكانة هذا الأثر التاريخي مع التنسيق مع هيئة السكة الحديد لإنهاء أي معوقات، وعمل المقايسة اللازمة لترميم هذا الأثر مع الإلتزام بالمعايير المحددة لمكانة هذه المحطة الأثرية.

 

 


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