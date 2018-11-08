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محافظ سوهاج ينتقل لمكان حادث الخذندارية بطهطا للتعرف على أسبابه

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:53 م
محافظ سوهاج ينتقل لمكان حادث الخذندارية بطهطا للتعرف على أسبابه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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انتقل منذ قليل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج مكان العبارة النهرية بقرية الخذندارية لمتابعة الموقف عن قرب عقب وقوع حادث كسر بالباب الخاص بالعبارة وسقوط بعض الأشخاص الذين كانوا يستقلونها وقيام الأهالى بانتشال 4 أشخاص على قيد الحياة .

 

رافق المحافظ فى جولة تفقده بالخذندراية حسام محمدين رئيس مجلس ومدينة طهطا وعدد من القيادات الأمنية وتجرى الآن أعمال متابعة قوات الإنقاذ النهرى التى تقوم بعمل مسح شامل لمنطقة سقوط الأهالى كعمل وقائى والبحث عن ضحايا عقب تضارب أقول شهود العيان حول من سقطوا داخل النهر بحادث العبارة.

 

يذكر أن الأهالى بناحية قرية الخذندارية دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج من انتشال 4 أشخاص على قيد الحياة عقب سقوطهم بنهر النيل فى واقعة حدوث كسر باب العبارة النهرية أثناء عبورها من الشرق للرب بينما تكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها للبحث عن ناجين أو ضحايا بعد حدوث تضارب فى أقوال شهود العيان أن العدد أكثر من ذلك .

 

وعلى جانبا آخر تكثف كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية رفعت من درجة استعدادها للدرجة القصوى بعد وقوع الحادث بالمنطقة وجار تكثيف الجهود من أجل الوقوف على حقيقة عدد من سقط بنهر النيل.

 


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