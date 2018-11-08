محافظ دمياط: انتظام حملات إزالة الاشغالات بالطريق العام

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام الحملات التى تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بالشارع. وذلك تلبية لرغبة المواطنين الذين تضرروا من وجود حالات تعدى على الطريق العام من قبل أصحاب المقاهى والمحال التجارية مما أدى إلى إعاقة حركة المارة بمدينة دمياط.

وأوضحت محافظ دمياط فى بيان حرصها الشديد على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين و معرفة مشاكلهم ومطالبهم على أرض الواقع موضحة أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.