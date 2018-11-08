محافظ دمياط: انتظام حملات إزالة الاشغالات بالطريق العام

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام الحملات التى تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بالشارع. وذلك تلبية لرغبة المواطنين الذين تضرروا من وجود حالات تعدى على الطريق العام من قبل أصحاب المقاهى والمحال التجارية مما أدى إلى إعاقة حركة المارة بمدينة دمياط.
وأوضحت محافظ دمياط فى بيان حرصها الشديد على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين و معرفة مشاكلهم ومطالبهم على أرض الواقع موضحة أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
من ناحية أخرى، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بتكثيف الحملات التى أستهدفت عددا من المحال التجارية و الأسواق والمخابز فى الفترة من 10/16 حتى 2018/10/31 وأسفرت عن تحرير 327 محضر مخالفات للمخابز لنقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات المقررة، وكذلك تحرير 230 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار و عدم وجود شهادة صحية و إدارة المنشأة بدون ترخيص.
أما بالنسبة لقطاع المواد البترولية فقد تم تحرير 11محضر لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار و بيع بأزيد من الأسعار المقررة، فيما وقد تم تحرير 11 محضر جنح لمخالفة القرارات رقم 93 و281لسنة 94 و 174لسنة 81.
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