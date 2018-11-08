محافظ الغربية يستقبل الإعلامى أحمد المسلمانى بعد تبرعه بقطعة أرض لبناء مدرسة

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

استقبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية الاعلامى أحمد المسلماني، والذى تبرع بقطعة ارض مساحتها١٢٠٠ متر لبناء مدرسة إعدادى بمسقط رأسه بقرية كفر الدوار مركز بسيون لخدمه أبناء قريته ،ووجه المحافظ الشكر للمسلمانى على ماقام به لخدمة أبناء قريته وتخفيف الكثافات بالمدارس.

كما تفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية محطة ترحيل القمامة بسمنود والمقامة على مساحة 2 فدان ،تحتوى على 150 ألف طن قمامة وتم التخلص من 75 ألف طن وجارى الإنتهاء من الكمية الباقية، حيث يتم نقل 200 طن قمامة يومياً إلى مدينة السادات

وأصدر محافظ الغربية ،تعليماته لرئيس مجلس ومدينة سمنود بسرعة التخلص من كافة تراكمات القمامة، فى مدة لا تتجاوز 10 أيام مع مضاعفة الأعمال لتحويل مقلب القمامة إلى أرض فضاء ،لإستغلالها فى إقامة مصنع لتدوير القمامة، مشيراً إلى أنه لم يسمح بوجود أى مقالب وسيطة.

كما طالب محافظ الغربية السائقين، بمضاعفة الجهد للتخلص من هذه التراكمات فى الفترة المحددة ، مؤكداً على أنه سيتم مكافئتهم بـ 50 جنيه عن كل نقله للقمامة بعد أوقات العمل الرسمية، وذلك للتحفيز وسرعة الإنجاز.

وافتتح محافظ الغربية مشروع الصرف الصحى بقرية بنا أبو صير بمركز سمنود بتكلفة 21 مليون جنيه، ويخدم 30 ألف نسمة بقرية بنا أبو صير وعزبة الكحلاوى والقرى المجاورة ،ويبلغ إجمالى أطوال شبكات خطوط الإنحدار 30 ألف و600 متر طولى وخلال الإفتتاح، ووجه محافظ الغربية بتغطيه كافة البيارات .

جاء ذلك عقب لقاء المحافظ بالمواطنين من أبناء هذه القرى ،الذين طالبوا برصف شوارع القرية وتغطية بيارات الصرف الصحى، وخلال لقاء محافظ الغربية بالمواطنين، مضيفا أنه سيتم رصف شوارع القرية عقب الإنتهاء من إدخال كافة المرافق من كهرباء وغاز وصرف صحى وتليفونات.

كما إفتتح محافظ الغربية المدرسة المصرية اليابانية بقرية ميت هاشم بمركز سمنود ،والمقامة على مساحة 4208 متر مربع بإجمالى تكلفة 17 مليون جنية شاملة التجهيزات ،وتتكون من دور أرضى و 3 ادوار علوية وتضم 11 فصل دراسى، كما تضم المدرسة مكتبة ومعمل وقاعات أنشطة ودورات مياه بنين وبنات ودورات مياة للمعاقين وكافتيريا وجيمانيزيوم.

وتفقد المحافظ فصول رياض الأطفال، للإطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدرسة وعلى هامش الإفتتاح عقد محافظ الغربية لقاء بالمواطنين بالقاعة الملحقة بالمدرسة إستمع فيه إلى أهم مطالب الأهالى ،والتى تتلخص فى توفير مساحة أرض من أراضى الأوقاف الموجودة بالقرية لعمل مركز شباب، مؤكدا أنه سيتم دراسة الموضوع والتنسيق مع الأوقاف وإتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ولن يسمح بالتعدى أو البناء على الأراضى الزراعية وأن ذلك مرفوض تماماً.

كما طالب أحد المواطنين بتوفير وسائل نقل من أتوبيسات مرفق النقل الداخلى طريق سمنود/ المحلة ، مؤكدا أنه سوف يتم توفير أتوبيسات متميزة وعادية بالتعاقد مع شركات خاصة لحل هذه المشكلة.

كما طالب أحد المواطنين محافظ الغربية برصف طريق المقابر بالقرية وعلى الفور وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة سمنود بإدراج الطريق ضمن خطة الرصف.

كما إشتكى أحد الأهالى من عدم جاهزية الوحدة الصحية بقرية ميت هاشم من حيث الفرش والأجهزة الطبية ،حيث تعهد المحافظ بالتنسيق مع مديرية الصحة لإستكمال تجهيز الوحدة الصحية بالفرش والأجهزة اللازمة والتنسيق مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى ذلك ،مؤكداً على أن مريض الوحدة الصحية إذا كانت حالته تتطلب علاج معين غير متواجد بالوحدة الصحية يتم تحويله إلى المستشفى المجهزة بذلك أو إلى مستشفى الجامعة الأكثر تجهيزاً.

و أكد محافظ الغربية ،أن الهدف من الجولات الميدانية فى المدن والقرى هو رصد المشاكل التى تواجه المواطنين والعمل على حلها ،مؤكداً على أن هناك مشاريع ضخمة يتم تنفيذها على أرض المحافظة وتسير بمراحل وتخطيط وفق أصول هندسية وفنية ودون أن تسبق مرحلة مرحلة أخرى وذلك مثل مشروعات المياه والصرف الصحى والكهرباء ،موضحاً أن إجمالى ما أنفق على هذه المشاريع بلغ أكثر من 2 مليار جنية.

كما أكد محافظ الغربية على نجاح التنسيق بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة والجهاز التشريعيى ممثلاً فى النواب والمواطنين، مما إنعكس على قرب الإنتهاء من كافة المشروعات ، موضحاً ضرورة ان يشعر المواطنين بما تقوم به الدولة من إنجازات ومطالباً المواطنين بضرورة مشاركة ومساندة الجهاز التنفيذى وخاصة فى موضوع النظافة وتغيير سلوك المواطن إلى السلوك الأمثل فى الحفاظ على نظافة الشوارع مثل محافظته على نظافة مسكنه، مبيناً أنه عندما تولى مسئولية المحافظة وجد أن هناك مايقرب من 500 ألف طن من القمامة على الأرض غير المتولد اليوم منها وتم الإنتهاء من نقل القمامة إلى المدفن الصحى من بعض المراكز وفى مراكز أخرى تم الإنتهاء من نصف كمية القمامة الموجودة وفى خلال 3 شهور سوف يتم الإنتهاء من كافة القمامة المتراكمة فى المحافظة.

وطالب بعض أولياء أمور تلاميذ المدرسة اليابانية بإستكمال النقص فى المدرسين بالمدرسة ،وكذلك عدم وجود خدمة النت وعلى الفور وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بإستكمال نقص المدرسين.

كما قام محافظ الغربية بزيارة كنيسة العذراء والشهيد أبانوب النهيسى بسمنود والتى تعتبر ضمن مسار العائلة المقدسة ،حيث أن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود من أوائل المواقع الأثرية التى مرت عليها ومكثت فيها السيدة العذراء والمسيح ،و نالت مكانة تاريخية ودينية خاصة بين الكنائس القبطية جعلتها مقصداً للزيارة أمام ألاف الزائرين من شتى بلدان العالم لما تحتويه من أثار ترجع إلى مجئ العائلة المقدسة إلى مصر والتى تعكس روح العقيدة المسيحية المصرية وهى تقع داخل قرية سمنود وتبعد مسافة 8 كيلو عن المحلة الكبرى. وكان فى إستقبال المحافظ الأنبا كاراس راعى كنيسة المحلة وتوابعها والقمس أبانوب راعى كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود والقس بيشوى راعى كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود

و تفقد المحافظ الكنيسة من الداخل وماتضمه من مقتنيات أثرية ترجع إلى العصر الرومانى مثل أيقونة الشهيد أبانوب، و إستمع المحافظ إلى شرح من الأنبا كاراس عن هذه الأيقونة وتاريخها، كما تفقد محافظ الغربية حجرة المعمودية بالكنيسة وهى مربعة الشكل وكذلك بئر العائلة المقدسة والمجور الذى كانت تعجن فيه السيدة العذراء والذى يعد من الأجزاء المهمة بالكنيسة.







































