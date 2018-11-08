محافظ الدقهلية يوجه بوضع خطة سنوية لأنشطة مكتبة مصر العامة

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على أهمية وضع خطة سنوية لأنشطة مكتبة مصر العامة بالمحافظة، تتضمن مختلف مجالات الفنون والاهتمام بالثقافة وتعميق روح الانتماء لدى رواد المكتبة واستثمار طاقات الشباب.

وشدد "شاروبيم" خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء مكتبة مصر العامة بعد إعادة تشكيله، على أهمية عودة عادات القراءة والاهتمام بالكتاب مع ضرورة إمداد المكتبة بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال بنك المعرفة المصري لتوسيع مدارك الباحثين والمهتمين بالعلوم والثقافة.

وأضاف: أنني شرفت بعضوية مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية لسنوات شاركت خلالها في وضع خطط تفصيلية لأنشطة المكتبة ولدي تصور سنقوم بطرحه ومناقشته على مائدة مجلس الأمناء.