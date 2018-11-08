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محافظ الدقهلية: تخصيص أراضى لبناء المدارس الجديدة والإدارات التعليمية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:18 م
محافظ الدقهلية: تخصيص أراضى لبناء المدارس الجديدة والإدارات التعليمية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تكليف الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بحصر الأراضي اللازمة لبناء المدارس والإدارات التعليمية الجديدة التي مثلت مطلبا لنواب الدقهلية الحاضرين للاجتماع الأسبوعي الذي عقده الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم قبل طرحها للبناء من قبل هيئة الأبنية التعليمية.
 
وأعلن محافظ الدقهلية أنه سيتقدم بمذكرة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يطلب فيها تحقيق مطلب النواب بإنشاء مباني للإدارات التعليمية على أجزاء من بعض المدارس التي تسمح مساحتها بذلك، وطرح المحافظ مثال منها باختيار مدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية بالسنبلاوين ،ومدرسة الشهيد عودة بشربين ،ومدرسة الزراعة بالمنصورة ،بالإضافة إلى إمكانية تخصيص جزء من مزرعة طلخا لحل نقص المدارس بها.
 
من جانبه، أكد إبراهيم أبو عرب مدير هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية أن الهيئة لا تمانع في استلام مدرسة عزبة صقر بالسنبلاوين واعدادها للعملية التعليمية.

 


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