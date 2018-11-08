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الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:59 م
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محافظ الإسماعيلية يؤكد على رؤساء القرى التواصل مع الموطنيين لحل المشكلات

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:02 م
محافظ الإسماعيلية يؤكد على رؤساء القرى التواصل مع الموطنيين لحل المشكلات جانب من الاجتماع
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على أن الاهتمام بالمواطنيين والتفاعل والتواصل معهم وبذل أقصى الجهود لتحقيق طموحاتهم وآمالهم فى إطار القانون ووفقًا للإمكانيات المتاحة يأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى مؤكدًا على أن كافة أجهزة الدولة لا تدخر وسعًا فى تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنيين فى مختلف القطاعات الخدمية مع الآخذ فى الاعتبار العمل على رفع مستوى الآداء فى جميع القطاعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنيين. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية مع رؤساء الوحدات المحلية للقرى والقيادات الشبابية بحضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وخلال المؤتمر أكد محافظ الإسماعيلية على أنه لابد أن تتضافر كافة الجهود من جميع رؤساء القرى كل فى موقعه من أجل أن يتم وضع جميع المشكلات والقضايا الجماهيرية لمواطنى القطاعات الريفية على رأس المهام ونصب أعين الجميع مشيرًا إلى أنه قد تم أختيار أفضل وأكفأ العناصر من القيادات الشابة لتولى المسؤلية وتحقيق التنمية المنشودة.

كما أكد على أنه لن يسمح بالتهاون أو التقصير من أى مسؤل أيا كان موقعه كما وجه المحافظ بسرعة إعداد تقرير تفصيلى وخطة تنفيذية على أسس علمية مدققة البيانات تتضمن برنامج زمنى محدد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل كافة المشكلات والقضايا الجماهيرية وخاصة ما يتعلق بالخدمات الأساسية من أجل رفع مستوى الآداء لكافة الخدمات. 

كما وجه محافظ الإسماعيلية بالعمل على نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الإنتاج لتحقيق النماء والرخاء.    


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