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كهرباء القناة: خطة توصيل التيار لمنتدى شباب العالم استغرقت أسبوع

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:04 ص
كهرباء القناة: خطة توصيل التيار لمنتدى شباب العالم استغرقت أسبوع أبراج كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن جميع الخطوات التي تم تنفيذها لتوصيل التيار الكهربائي إلى القاعة التى عقد بها منتدى الشباب بشرم الشيخ والمبانى الملحقة به استغرقت أقل من أسبوع.

وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع 34 وحدة توليد كهرباء كاتمة للصوت و2 كشك محول قدرة 500 كيلو فولت أمبير و2 كيلو متر كابلات جهد متوسط و10 كيلو متر كابلات جهد منخفض، علاوة على 120 عامود كشاف.

وأشار السيد، إلى أن وزارة الكهرباء كانت حريصة على تأدية دورها على أكمل وجه من خلال استقرار التيار الكهربائي خلال مدة منتدى شباب العالم على مدار 4 أيام، وعدم تعرض المنتدى لأى انقطاع ولو لثانية واحدة.

 

 

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