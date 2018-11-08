video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كل ما تريد معرفته عن محطة الكريمات الشمسية لتوليد الكهرباء فى 6 معلومات

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:14 م
كل ما تريد معرفته عن محطة الكريمات الشمسية لتوليد الكهرباء فى 6 معلومات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق
يرصد "اليوم السابع" لقرائه، أهم المعلومات عن محطة الكريمات الشمسية لتوليد الكهرباء التى تعد ثالث محطة على الشرق الأوسط التى تستخدم تكنولوجيا التسخين الشمسى، منذ عام 2007 فى 6 معلومات كالتالى:-
 
1- تم تشغيل محطة الكريمات تجاريا وربطها بالشبكة القومية للكهرباء عام 2011.
 
2- تضم  المحطة 3 وحدات "بخارية وغازية وشمسية".
 
3- تبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 140 ميجا وات منهم 20 ميجا وات من الطاقة الشمسية، ووحدة بخارية بقدرة 40 ميجا وات وغازية بقدرة 80 ميجا وات.
 
4- بلغت التكلفة الإجمالية للمحطة 2 مليار جنيه.
 
5- تستخدم المحطة الشمسية أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام التسخين الشمسي وفقا للمواصفات القياسية العالمية.
 
6- تعد محطة الكريمات الشمسية الثالثة على مستوى الشرق الأوسط التى تستخدم تكنولوجيا التسخين الشمسي بعد المغرب وتونس.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الكهرباء يتوجه إلى جوهانسبرج للمشاركة فى منتدى بنك التنمية الإفريقى

وزير الكهرباء: التحول الجديد فى الطاقة يستلزم التغيير فى شكل الإنتاج والاستهلاك

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

محطة الكريمات الشمسية

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة