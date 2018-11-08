كل ما تريد معرفته عن محطة الكريمات الشمسية لتوليد الكهرباء فى 6 معلومات

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه، أهم المعلومات عن محطة الكريمات الشمسية لتوليد الكهرباء التى تعد ثالث محطة على الشرق الأوسط التى تستخدم تكنولوجيا التسخين الشمسى، منذ عام 2007 فى 6 معلومات كالتالى:-

1- تم تشغيل محطة الكريمات تجاريا وربطها بالشبكة القومية للكهرباء عام 2011.

2- تضم المحطة 3 وحدات "بخارية وغازية وشمسية".

3- تبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 140 ميجا وات منهم 20 ميجا وات من الطاقة الشمسية، ووحدة بخارية بقدرة 40 ميجا وات وغازية بقدرة 80 ميجا وات.

4- بلغت التكلفة الإجمالية للمحطة 2 مليار جنيه.

5- تستخدم المحطة الشمسية أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام التسخين الشمسي وفقا للمواصفات القياسية العالمية.

6- تعد محطة الكريمات الشمسية الثالثة على مستوى الشرق الأوسط التى تستخدم تكنولوجيا التسخين الشمسي بعد المغرب وتونس.