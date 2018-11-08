كل ما تريد معرفته عن محطة الكريمات الشمسية لتوليد الكهرباء فى 6 معلومات

يرصد "اليوم السابع" لقرائه، أهم المعلومات عن محطة الكريمات الشمسية لتوليد الكهرباء التى تعد ثالث محطة على الشرق الأوسط التى تستخدم تكنولوجيا التسخين الشمسى، منذ عام 2007 فى 6 معلومات كالتالى:-
1- تم تشغيل محطة الكريمات تجاريا وربطها بالشبكة القومية للكهرباء عام 2011.
2- تضم المحطة 3 وحدات "بخارية وغازية وشمسية".
3- تبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 140 ميجا وات منهم 20 ميجا وات من الطاقة الشمسية، ووحدة بخارية بقدرة 40 ميجا وات وغازية بقدرة 80 ميجا وات.
4- بلغت التكلفة الإجمالية للمحطة 2 مليار جنيه.
5- تستخدم المحطة الشمسية أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بنظام التسخين الشمسي وفقا للمواصفات القياسية العالمية.
6- تعد محطة الكريمات الشمسية الثالثة على مستوى الشرق الأوسط التى تستخدم تكنولوجيا التسخين الشمسي بعد المغرب وتونس.
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