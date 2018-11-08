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كل ما تريد معرفته عن المتحف المفتوح لحماية التماثيل والقطع الفرعونية بالكرنك

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:00 ص
كل ما تريد معرفته عن المتحف المفتوح لحماية التماثيل والقطع الفرعونية بالكرنك المتحف المفتوح بمعابد الكرنك خطوة مميزة لوزارة الآثار لحماية المقصورات والقطع
الأقصر – أحمد مرعى
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 عامان مرا على خطوة ناجحة ومميزة من وزارة الآثار لحماية المقصورات الفرعونية والقطع الأثرية التاريخية التى كانت متناثرة داخل معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، وكذلك جلب القطع الثمينة من المخازن وعرضها للجمهور لتشجيع حركة زيارات المعابد وتغيير الصورة القديمة للسياح داخل المعبد بالتجديد الدائم فى المعابد الأثرية الفرعونية للتأكيد للجميع أن مصر كل يوم فيها جديد فى المجال السياحى الثقافى داخل المعابد، حيث تعد تلك الخطوة بإقامة "المتحف المفتوح" بمعابد الكرنك من أهم خطوات دعم حركة السياحة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل إنشاء وتطوير المتحف المفتوح بالكرنك، وكذلك القطع والتماثيل والمقصورات التاريخية داخله فى معلومات للقراء:-

1. يضم "المتحف المفتوح" بمعابد الكرنك مجموعة مميزة من المقصورات التاريخية لمختلف العصور الفرعونية الوسطى والحديثة والقديمة لحتشبسوت وسنوسرت الأول

2. يوجد داخل المتحف المفتوح جدارية لقرود "البابون"، وأوانى كان القدماء المصريون يستخدمونها

3. المتحف يوجد بداخله مصاطب بمشهد مميز تحوى المئات من القطع الأثرية التى تم إهمالها وإلقاؤها على مدار السنوات الماضية

4. يعتبر المتحف المفتوح كنزا تاريخية وخطوة رائعة من وزارة الآثار أن تدعم فكرة تطويره وتجديده

5. ضم المتحف داخله قطعا أثرية جديدة داخله لكى يعلم كل مواطن مصرى وأجنبى يدخل معابد الكرنك قيمة الفراعنة وإمكانياتهم وتاريخهم الذى ما زال يحمل ملايين علامات الاستفهام

6. الأوانى والمعدات فى الحياة اليومية للمصرى القديم بالمتحف تثبت أنهم سبقوا العالم أجمع بآلاف السنين فى شتى المجالات

7. يحتوى المتحف على القطع الضخمة التى يصعب إخراجها والمنتمية لنفس المنطقة، والذى تم فتحه للجمهور منذ عامين

8. تم تغيير وضع السور بالمتحف المتكون من الطين اللبن وهو سور غير أثرى

9. يوجد داخل المتحف المفتوح 6 مقصورات ترجع لعصور الدولة الوسطى، ومقصورتين للدولة الحديثة وأخرى للملكة حتشبسوت، ومقصورة سنوسرت الأول

10. توجد داخل المتحف أبواب وهمية ولوحات وتماثيل تمت إضافتها حديثاً وقطع للحياة اليومية بالعصور الفرعونية المختلفة

11. تبلغ تذكرة دخول المتحف المفتوح 40 جنيها مصريا للأجانب، فيما تبلغ تذكرته للمصرى 10 جنيهات

12. يوجد بالمتحف المقصورة الحمراء التى سميت بـ"مقصورة حتشبسوت" وسميت بالحمراء لكونها مصنوعة من حجر الكوارتز الأحمر

13. نقشت على المقصورة الحمراء مشاهد وصور لاحتفالات القدماء المصريين بعيد "الأوبت الفرعونى" أشهر أعياد الفراعنة القديمة

14. تضم المقصورة مجموعة من النقوش لراقصين وراقصات تعتبر من أقدم الأمثلة التى تدل على مدى رشاقة وليونة الراقصين فى مصر القديمة

15. يضم المتحف إناء كبير يشبه كثيراً "يد الهون" التى تستخدم حالياً فى تنعيم الثوم لاستخدامه فى المأكولات

16. يوجد إناء ضخم بمقبض كبير لطحن الحبوب والقمح وغيرها لكى يصنع منها خبز الشمس قديماً

17. يوجد بالمتحف المقصورة البيضاء التى تعود للملك سنوسرت الأول أو سيزوستريس الأول وهو ثانى ملوك الأسرة الثانية عشر

18. تم تطوير المتحف المفتوح برعاية الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

19. تطوير المتحف جاءت للمساهمة فى جذب أكبر لزيارته من قبل السائحين وأضيفت له عدد من المصاطب ووضع الكثير من القطع المختلفة التى ترجع لمختلف العصور الفرعونية

20. تقرر إضافة الكتل الحجرية والقطع التاريخية الفرعونية للمتحف المفتوح وذلك عقب تكدسها داخل المخازن الخاصة بمعابد الكرنك والتى استخرجت من حفائر الكرنك خلال الفترة الماضية

21. المتحف المفتوح بالكرنك أفتتح سابقاً فى 22 أبريل 1986م لخدمة الحركة السياحية داخل المعبد


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