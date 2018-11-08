video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كارت أحمر من المعارضة الإسرائيلية لـ" نتنياهو" بعد قضية الفساد

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:03 م
كارت أحمر من المعارضة الإسرائيلية لـ" نتنياهو" بعد قضية الفساد نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

وجهت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ، الكارت الأحمر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودعت لانتخابات مبكرة ، بعدما اتهمت الشرطة الإسرائيلية رسمياً اليوم الخميس 6 من المسئوليين بالفساد ،  فى قضية الغواصات الألمانية المعروفة إعلامياً بالقضية "3000 " ،والتى ظهرت أول مرة تفاصيلها فى عام 2016 .

 

 

وطالبت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتقديم استقالته فوراً عقب اتهام محاميه الخاص دافيد شامرون رسمياً بالرشوة فى قضية الغواصات التى تم شراءها من ألمانيا وخاصة أنه ابن خال نتنياهو ، و لعب هذا المحامى دور الوساطة بين الحكومة والشركة مقابل الحصول على رشوة مالية ، وإيهام الحكومة بأنه أفضل عرض يمكن الإستفادة منه .

 

يائير لبيد 

 

وبالإضافة إلى شامرون ،  تم توجيه التهمة إلى النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي، أفريئل بار يوسف؛ وقائد البحرية الأسبق إليعزر ماروم؛ ودافيد شاران، رئيس ديوان نتنياهو،  واللواء احتياط شاي بروش ،  والوزير السابق إليعازر ساندبرج، حيث أن المسئولون الستة  متهمون بمخالفات تشمل الرشوى والإحتيال وخيانة الأمانة وغسيل أموال وتهم أخرى ، طبقا للائحة الأتهام التى تقدمت بها الشرطة للنيابة الإسرائيلية .

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مساء اليوم الخميس ،  أن يائير لبيد رئيس حزب "يش عتيد" أحد أكبر أحزاب المعارضة  ، طالب "نتنياهو" بتقديم استقالته على خلفية اتهام الشرطة لمحامي نتنياهو  و5 من المقربين منه ، بتهم الرشوة واستغلال النفوذ لتمرير صفقة الغواصات بين إسرائيل والمانيا .وأضاف "لبيد" أنه من يخون الثقة ويتلقى الرشاوى فعليه الاستقالة فوراً من منصبه ،داعياً إلى انتخابات برلمانية مبكرة يتمخض عنها تشكيل حكومة جديدة غير التى خانت الثقة .

ومن جانبه قال رئيس حزب المعسكر الصهيونى "أفى جابى" إن سرقة أموال الجيش الإسرائيلى هى خيانة عسكرية للجنود ولضباط الجيش الإسرائيلى ، وكان بالإمكان شراء معدات وتجهيزات متطورة  للجنود بدلا من سرقتهم".

 

 

 يذكر أن الشرطة الإسرائيلية،  أوصت  اليوم الخميس،  بتوجيه اتهامات بالرشوة لمحامى رئيس الوزراء  دافيد شيمرون محامى نتنياهو الخاص ، وهو أيضا فى نفس الوقت الوكيل المحلى لشركة تيسين كورب ، للأنظمة البحرية صاحبة حق تصنيع الغواصات التى اشترتها تل أبيب من برلين.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المعارضة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بالاستقالة فوراً من منصبه بعد فضيحة الغواصات

المعسكر الصهيونى نتنياهو خان الجيش الإسرائيلى ويجب محاكمته

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

قضية الغواصات

رشوة




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة