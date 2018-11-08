قطر يليكس تكشف خسائر تميم الأخيرة.. إغلاق 12 ألف شركة لمواجهة إفلاس الدوحة

كتب هيثم سلامة

كشفت حساب قطر يليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين، أجبر على إغلاق 12 ألف شركة لمواجهة خطر الإفلاس، بينما أوهم العالم أن السبب وراء اتخاذ تلك الخطوة ضمن إصلاحاته الوهمية لقانون العمل العنصرى.

وقالت قطر يليكس، إن إغلاق الشركات جاء من تداعيات المقاطعة العربية، وجاء فى تغريدتها: "تداعيات المقاطعة أجبرت الدوحة على الانكماش لمواجهة خطر الإفلاس وإغلاق 12 ألف شركة فيما أطلق تميم أذنابه لإيهام العالم بأن الأمر ضمن إصلاحاته الوهمية لقانون العمل العنصرى".

تداعيات #المقاطعة أجبرت #الدوحة على الانكماش لمواجهة خطر الإفلاس وإغلاق 12 ألف شركة فيما أطلق #تميم أذنابه لإيهام العالم بأن الأمر ضمن إصلاحاته الوهمية لقانون العمل العنصري#قطريليكس#قطر_تنتحر#قطر_تنتهك_الإنسانية pic.twitter.com/4LQYUXqjsG — قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

وجاء فى الفيديو، أن تداعيات المقاطعة العربية عصفت باقتصاد قطر الهش، أجبرت الدوحة على الانكماش لمواجهة خطر الإفلاس، وأن جريدة الجارديان البريطانية، كشفت عن الوضع المأساوى لتميم.

وأضاف الفيديو جراف، لقطر يليكس: "بينما اعترف الملحق القطرى بلندن ثامر آل ثانى بالواقع، حيث حظرت الدوحة 12 ألف شركة فى عام واحد فقط، محاولا التهرب من عدم ربط الأمر بتداعيات المقاطعة، حيث زعم أن القرار لعدم التزام الشركات بشروط العمل ودخل فى وصلة للتغطية على التنكيل بالوافدين، تناسى سجل بلاده المخزى الذى أجبر العمالة على السخرة، وفى الوقت التى وصف الصحف الأجنبية بأن دولة قطر عاصمة العبودية الحديثة".