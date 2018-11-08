قرار جمهورى بالموافقة على منحة إسبانية لدعم المركز القومى للدراسات القضائية

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 241 لسنة 20108 ، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود الموقع بالقاهرة بتاريخ 8-1-2018 .

كما أصدر الرئيس قرار 316 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المركز القومى للدراسات القضائية (المرحلة الثالثة) و الموقع في القاهرة بتاريخ 23-5-2018.

و قرار رقم 485 لسنة 2018 للموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 3008.19 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة ناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة لصالح المحافظة.

نشرت القرارات بالجريدة الرسمية .