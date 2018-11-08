فيديو وصور.. القوات المسلحة تنشئ تجمعاً حضارياً بوسط سيناء بافتتاح قرية نموذجية

كتب زكى القاضى

تزامناً مع الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب بشبة جزيرة سيناء، افتتحت القوات المسلحة الأسبقية الأولى لقرية " الجوفة النموذجية " والتى تعد بمثابة نواة لتجمع حضاري متكامل بوسط سيناء، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وجهاز تنمية وتعمير سيناء، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

وافتتح قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء، المرحلة الأولى من القرية والتي تضم 30 منزلا بدويا نموذجيا، تم تزويدها بمتطلبات الإعاشة المتكاملة من الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية وتجهيز القرية بكافة المرافق والخدمات .

يتضمن المشروع إنشاء100 منزل بدوي على مرحلتين، بواقع 30 منزلا كمرحلة أولى، و 70 كمرحلة ثانية ، كل منزل بمساحة 200 م2 ، كما تم فرش وتجهيز المنازل بالكامل بكافة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير .

كذلك الانتهاء من توسعة مضيفة الجدي لتكون بمساحة (250) م2 لتسع (80) فرد وذلك لإقامة الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية المختلفة لاهالى سيناء ، وقام قائد قوات شرق القناة ومحافظ شمال سيناء بتسليم عقود المنازل الجديدة إلي عدد من المستحقين .

واستعرض قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب جانباً من جهود القوات المسلحة نحو المضي قدماً في مجال التنمية بشبة جزيرة سيناء بجانب مواجهة تحديات الإرهاب بتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات.

فيما أشاد محافظ شمال سيناء بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من هذه المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات والمرافق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والتي تهدف إلي توفير الحياة الكريمة لأبناء سيناء .

حضر مراسم الافتتاح عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال ورئيس جهاز تنمية وأعمار سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل محافظة شمال سيناء .



القوات المسلحة تنشئ تجمعاً حضارياً جديداً بوسط سيناء (3)



القوات المسلحة تنشئ تجمعاً حضارياً جديداً بوسط سيناء (4)