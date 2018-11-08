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فيديو.. لارى كينج: CNN لم تعد تنشر أخبار وتفرغت لترامب

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:59 م
فيديو.. لارى كينج: CNN لم تعد تنشر أخبار وتفرغت لترامب لارى كينج
كتبت - سالى حسام
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شن الإعلامى الأمريكى لارى كينج هجوما على شبكة CNN قائلا إنها لم تعد تعمل فى مجال الأخبار منذ وقت طويل.
وبحسب موقع the hill فإن لارى كينج الذى كان فى الماضى من أشهر الإعلاميين على CNN ظهر فى قناة "روسيا اليوم" فى أمريكا، وقال إن "CNN توقفت عن نشر الأخبار منذ وقت طويل ولم تعد تركز سوى على ترامب فقط".
 
 
وعاد كينج لقول إن العديد من الشبكات الإخبارية فى أمريكا تعانى من نفس المشكلة فشبكة "فوكس" بالنسبة له يمكن تسميها "ترامب تى فى" وذلك لأنها مؤيدة فقط لترامب، بينما MSNBC معارضة لترامب على طول الخط.
وأضاف "لن نعض نرى قصصا أو أخبار، كانت هناك أعاصير على الساحل الشرقى ولم تكن هناك تغطية كافية" وأن CNN نفسها كانت أول من اهتم بتسليط الأضواء على ترامب وجعلته القصة الوحيدة فى أمريكا قبل انتخابه قائلا "أراهن أن 98% من الأمريكيين يقولون اسم ترامب يوميا" وذلك بسبب CNN.
 
وعن ترامب نفسه قال كينج "عرفته منذ 40 عاما ، أعرف الجانب الطيب منه والسيئ منه، وأعتقد أنه يحب أن يكون ديكتاتورا حتى يدير الأمور ويتخذ القرارات وحسب".

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