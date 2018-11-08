فيديو ..قوات الجيش اليمنى تحرر مواقعا استراتيجية فى الضالع وحجة والجوف

إيمان حنا

تمكنت قوات الجيش اليمنى، من تحرير مواقع وسلاسل جبلية مطلة على مدينة دمت بمحافظة الضالع، فى إطار العملية العسكرية التى انطلقت لتحرير مديريتى جبن ودمت من مليشيات الحوثى الانقلابية، حسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمينة.

وقال مصدر عسكرى وفقل للمركز الإعلامى، أن قوات الجيش الوطنى تمكنت من تحرير السلسلة الجبلية المطلة على مدينة دمت ابتداء من سلسلة حصن الحقب وصولاً إلى جبال خاب وما جاورها.

وأضاف المصدر أن المعارك المتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف مليشيات الحوثى الانقلابية، إلى جانب خسائر فى المعدات والآليات القتالية.

وأكد المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش الوطنى تواصل تقدمها باتجاه عمق مدينة دمت، فيما بدأت قيادات مليشيات الحوثى المتواجدة فى المدينة بالفرار باتجاه مدينة الرضمة.

ومعارك فى حجة سقط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات بغارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت 4 أطقم جوار جسر العك، فى الأثناء استهدفت مدفعية الجيش الوطنى مواقع لتجمعات أفراد من المليشيات غرب مديرية مستبأ.

وأحرزت قوات الجيش تقدما أيضا فى معركة الجوف، اليوم الخميس، خاصة فى مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، أن مجموعة من عناصر مليشيات الحوثى الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطنى فى منطقة المعيمرة بمديرية المتون، إلا أن أبطال الجيش الوطنى أفشلوا المحاولة وأوقعوا عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى وأكتر من ١٣ جريحًا من عناصر مليشيات الحوثى الانقلابية، فيما قصفت مدفعية الجيش الوطنى مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية فى مواقع متفرقة بالمنطقة، وكبّدتها خسائر فى العتاد والأرواح.