فيديو.. الحكومة تنسف 9 شائعات انتشرت فى 6 أيام

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الدورى لرصد الشائعات بالفيديو ، رصد 9 شائعات إنتشرت في 6 أيام.

وتضمنت هذه الشائعات رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشاً وصرف 75 جنيهاً بدل نقدى لكل فرد في الأسرة وتوقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتخفيض رواتب الموظفين حال حصولهم على إجازات واستيراد مصر للبترول من إيران وفصل بعض موظفي وزارة التعليم بتهمة التورط في حادث المنيا الإرهابي وحقن الدواجن بالهرمونات لزيادة الإنتاج الداجني وفرض رسوم دخول على محطات السكك الحديد لغير المسافرين ونقص شديد في الأدوية بمحافظة شمال سيناء وإقامة حفل زفاف داخل معبد فيلة بأسوان.