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تمهيدا للشطب..

فتح سوق الصفقات لبيع أسهم شركة أورنج من 11 إلى 15 نوفمبر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:31 م
فتح سوق الصفقات لبيع أسهم شركة أورنج من 11 إلى 15 نوفمبر البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لشركة أورنج مصر للاتصالات لشراء أسهم الراغبين فى بيع أسهم الشركة تمهيدا للشطب الاختيارى، بداية من جلسة تداول يوم 11 نوفمبر حتى نهاية جلسة تداول يوم 15 نوفمبر لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 17.29 جنيه للسهم.
 
وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
 
كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول يوم 15 نوفمبر على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

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